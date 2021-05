Im Forstbezirk Hochschwarzwald ist bei einer Bürgerjagd am Feldberg von einer Teilnehmerin erstmals in Baden-Württemberg ein Wolf bei der Jagd auf ein Reh beobachtet und gefilmt worden.

Die Teilnehmerin der Bürgerjagd saß auf einem Hochsitz in den Feldberg-Hochlagen und berichtet über ihr Erlebnis: "Zunächst wechselte ein Schmalreh (einjähriges weibliches Reh) rasch über eine Schneise und verschwand in einer Fichtendickung. Nach 20 Minuten kam der Wolf auf die Schneise und verharrte einige Zeit." Der Wolf ist den Förstern seit rund zwei Monaten bekannt. Mit eindeutigen Fährten im Schnee und einem gerissenen Reh hatte er immer wieder auf sich aufmerksam gemacht. Die Jägerin legte die Waffe weg und begann mit dem Handy zu filmen.

Rehe sind Flucht-Spezialisten - der Wolf hatte Pech

Der Wolf bekam offenbar die Witterung des Rehs in die Nase und ging auf das Reh in der Dickung zu, beschreibt die Jägerin ihre Beobachtung. Das Reh sei nach unten abgesprungen, dann stehen geblieben und habe nach oben geblickt - so, als versuchte es den Weg des Wolfes abzuschätzen. Der Wolf folgte dem Reh, worauf dieses wiederum einige Fluchtsprünge einlegt habe. Der Wolf blieb zurück und hatte das Nachsehen.

Reh auf der Flucht. Der Wolf orientiert sich. Er konnte das abspringende Reh wittern. Pressestelle Forstbezirk Hochschwarzwald

Die Jägerin war baff: "Das Reh wirkte voll cool!"

Das Reh konnte die Jägerin zu diesem Zeitpunkt jedenfalls noch sehen. Es sprang wohl nicht panisch davon, sondern stand eine Schneise weiter, beobachtete die Richtung, in der es den Wolf abgehängt hatte. "Es wirkte cool, als habe es die Situation unter Kontrolle", so die erstaunte Jägerin. Sie dürfte eine der ersten im hiesigen Raum seit 200 Jahren sein, die einen Wolf - außerhalb von Märchen und Zoos - live bei der Jagd erleben konnte.

Das Reh bleibt stehen und sichert ganz "cool" in Richtung Wolf. Pressestelle Forstbezirk Hochschwarzwald

Was hält den Wolf in einer Gegend mit geringer Wilddichte?

Interessant für die Förster ist die Frage, warum sich der Wolf so lange in einer Gegend aufhält, in der die Wilddichte eher gering ist?! Da seien mehrere Antworten denkbar, so Forstbezirksleiter Hans-Ulrich Hayn: "In den letzten acht Wochen fand kein typischer Schnee-Tourismus mehr statt und aufgrund der Witterung waren nur wenige Wanderer und Biker unterwegs. Die damit entstandene Ruhe könnte ein Grund gewesen sein, dass der Wolf hier bewusst auf der Pirsch war."

Der Wolf ist den Feldberg-Förstern bekannt. Eine Jägerin hat ihn bei einer Bürgerjagd beobachtet. Pressestelle Forstbezirk Hochschwarzwald

Jäger manchmal im Glück - manchmal bleiben sie Schneider

Andererseits ist der Wolf ein Profi bei der Jagd und durchaus in der Lage, auch bei geringen Wildständen noch ausreichend Strecke zu machen. Aber wie bei den zweibeinigen Jägern gilt auch bei tierischen Beutegreifern: Jagen ist einfach auch Glücksache. Manchmal endet die Pirsch im Pech - dann geht der Jäger eben als "Schneider" heim.