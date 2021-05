Fritz Keller wird am Montag vom Amt als DFB-Präsident zurücktreten. Der 64-Jährige zieht damit die Konsequenzen aus seiner verbalen Entgleisung gegenüber Vizepräsident Rainer Koch. Keller hatte seinen Stellvertreter bei der Präsidiumssitzung am 23. April mit dem ehemaligen Nazi-Richter Roland Freisler verglichen und sich damit als Verbandschef disqualifiziert. Vor der Ethikkammer des DFB-Sportgerichts hatte Keller am vergangenen Freitag ausführlich Stellung dazu genommen. Sein Rückzug erfolgt unabhängig von dem Urteil, das erst Mitte der Woche erwartet wird. Keller, der auch langjähriger Präsident des SC Freiburg war, stand nur 20 Monate an der Spitze des Deutschen Fußballbundes.