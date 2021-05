Der aus Südbaden stammende Ordensgründer Franziskus Jordan ist am Samstag in Rom seliggesprochen worden. Das Fest des neuen Seligen wird künftig am 21. Juli gefeiert. Johann Baptist Jordan, der später den Ordensnamen Franziskus Maria vom Kreuz annahm, wurde 1848 in Gurtweil im Kreis Waldshut geboren. Er starb 1918 in Tafers bei Fribourg in der Schweiz.