Robert Hoffmann wird neuer Trainer beim Eishockey-Zweitligisten EHC Freiburg. Er hat sich beim EHC gegen rund 50 Mitbewerber für den Trainerjob durchgesetzt. Der 44-Jährige war in seiner aktiven Zeit zweieinhalb Jahre lang Spieler in Freiburg. Zuletzt trainierte er den Nachwuchs in Dresden. Von Dezember 2017 bis Juli 2018 war er Cheftrainer bei den Lausitzer Füchsen in der DEL 2.