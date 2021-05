Vom Wochenende an gelten in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen sowie in Freiburg deutliche Lockerungen der Corona-Verordnung. Weil die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 100 ist, dürfen nun unter anderem Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe wieder öffnen. Der Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) begrüßt diesen ersten Öffnungsschritt. Wegen der kurzen Vorlaufzeit könnten allerdings nicht alle Restaurants und Biergärten sofort ihren Betrieb aufnehmen. Es gelte, Mitarbeitende aus der Kurzarbeit zu holen, teilweise gäbe es auch Lieferschwierigkeiten bei Nahrungsmitteln und Getränken, so der Freiburger DEHOGA-Geschäftsführer Alexander Hangleiter. Um nicht vor verschlossenen Türen zu stehen, empfiehlt der Verband, vorher anzurufen.