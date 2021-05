Wegen der starken Schneefälle hat der Landkreis Lörrach im vergangenen Winter fast drei Mal so viel Streusalz benötigt wie ein Jahr zuvor. Mit 3800 Tonnen Streusalz wurde im vergangenen Winter von den Straßenmeistereien in Schönau und Kandern-Wollbach so viel gestreut wie seit acht Jahren nicht mehr. Der Landkreis Lörrach hat für das Streusalz mehr als 400.000 Euro ausgegeben. Die Zahl der Einsätze liegt mit 1800 deutlich über dem Durchschnitt. Dabei haben die Räum- und Streufahrzeuge der Straßenmeistereien rund 170.000 Kilometer zurückgelegt, um die Straßen für den Verkehr freizumachen. Das ist eine fast doppelt so lange Strecke wie im Winter zuvor.