Am heutigen Tag der Pflegenden hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Südbaden/Schwarzwald mit vielen Beschäftigten aus der Kranken- und Altenpflege für bessere Arbeitsbedingungen protestiert. Unter anderem in Freiburg, Emmendingen und in Offenburg haben die Pflegekräfte Flyer verteilt. Sie fordern eine bessere Bezahlung mit einem allgemein verbindlichen Tarifvertrag sowie eine bedarfsgerechtere Personalausstattung und zwar noch vor der Bundestagswahl im September. Die Corona-Pandemie habe die Überlastung verschärft, es fehle an Personal und das bereits lange vor der Pandemie, so Verdi. Heike Dittmann, seit rund 40 Jahren Altenpflegerin, erzählt von Wut und Frust. Die Altenpflegeprämie im letzten Jahr sei lediglich ein "Bonbon" gewesen, an der grundsätzlich schwierigen Situation habe sich nicht geändert.