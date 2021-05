Die vier im April in Mühlenbach (Ortenaukreis) getöteten Schafe sind von einem Wolf gerissen worden. Das hat das baden-württembergische Umweltministerium mitgeteilt. Die genetische Untersuchung der Proben sei eindeutig, so das Umweltministerium. Es handle sich um einen Wolf der sogenannten Alpenpopulation. Geschlecht und Rudelzugehörigkeit seien bislang noch unklar. Weitere Untersuchungen würden durchgeführt. Fest stehe aber, dass die im Schwarzwald bekannten Wolfsrüden zur mitteleuropäischen Flachlandpopulation gehören. Die Schafe in Mühlenbach seien also von einem anderen Wolf gerissen worden, hieß es. Ob dieser Wolf nur durchgezogen ist oder sich noch in der Region aufhält, sei unklar.