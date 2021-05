Wegen fahrlässiger Tötung hat das Amtsgericht Freiburg einen 81-jährigen Autofahrer zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Monaten verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem wurde ihm die Fahrerlaubnis entzogen. Im Juni 2020 hatte er mit seinem Auto einen Motorradfahrer, der an einer roten Ampel in Schallstadt stand, tödlich verletzt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch eine Tempo-30-Zone gefahren war. Aufgrund seiner Fahrweise habe er zu spät bemerkt, dass zwei PKW und ein Motorradfahrer vor einer Baustellenampel auf einer Brücke warteten. Nach der Kollision verstarb der Motorradfahrer noch am Unfallort.