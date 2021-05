Am heutigen Tag der Pflegenden will die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Südbaden Schwarzwald mit vielen Beschäftigten aus der Kranken- und Altenpflege für bessere Arbeitsbedingungen protestieren. Geplant sind Aktionen unter anderem in Freiburg, Emmendingen und in Offenburg. Die Beschäftigten in der Pflege wollen sich einen Button anheften, mit der Aufschrift: "Wir für euch - ihr für uns - gute Krankenversorgung braucht gute Arbeitsbedingungen“. Konkret geht es um eine bedarfsgerechtere Personalausstattung, eine bessere Bezahlung und eine umfassende Pflegereform noch vor der Bundestagswahl im September. Die Corona-Pandemie verschärfe die Überlastung, es fehle allerorts an Personal und das bereits lange vor der Pandemie, so die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Südbaden Schwarzwald.