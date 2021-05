Die Bundespolizei-Inspektion Weil am Rhein (Kreis Lörrach) hat in den ersten vier Monaten dieses Jahres 450 Verstöße gegen die Corona-Einreiseregeln festgestellt. 350 Verstöße wurden an der Schweizer Grenze registriert, die übrigen Einhundert an der Grenze zu Frankreich. In den über 400 Fällen handelte es sich um Verstöße gegen die Corona-Einreiseverordnung, sich vor der Einreise digital anzumelden. Die Bundespolizei hat die Fälle an die zuständigen Gesundheitsämter weitergemeldet, die dann ein Bußgeldverfahren einleiten können. Von der Pflicht zur digitalen Anmeldung gibt es Ausnahmen: Grenzgänger, die zum Beispiel von Weil am Rhein nach Basel zur Arbeit fahren, müssen sich nicht digital anmelden. Die Bundespolizei-Inspektion Weil am Rhein ist an der Schweizer Grenze bis Jestetten zuständig und entlang der französischen Grenze bis Herbolzheim.