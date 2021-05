Im Machtkampf um die Eigentumsverhältnisse um die FC Basel AG haben sich beide Seiten am Montagnachmittag überraschend geeinigt. Einzelheiten sollen am Dienstag veröffentlicht werden. Ein angesetzter Gerichtstermin in dieser Angelegenheit ist damit hinfällig. Bernhard Burgener, Medienunternehmer, Präsident und Eigentümer des FC Basel, ist offenbar doch bereit, seine Anteile am Fußballclub an Ex-FCB-Spieler David Degen zu verkaufen. Darauf deutet die Mitteilung des FC Basel hin. Vorausgegangen war ein Machtkampf, weil Burgener Anteile am Club an den britischen Investor Centricus verkaufen und ein Vorkaufsrecht von David Degen umgehen wollte. Die Basel-Fans wollten keinen ausländischen Investor, sondern eine „Basler Lösung“, wie es heißt.