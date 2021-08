per Mail teilen

Die CDU-Landtagsabgeordnete Marion Gentges aus dem Wahlkreis Lahr wird neue Justizministerin in baden-Württemberg. Die 49-jährige Rechtsanwältin stammt gebürtig aus Haslach im Kinzigtal. 2016 ist sie für den Wahlkreis Lahr erstmals in den Landtag eingezogen. Dieses Mal schaffte sie den Einzug über das Zweitmandat. Ihre Kontrahentin Sandra Boser von den Grünen hatte in Lahr deutlich mehr Stimmen sammeln können. Dass Gentges ihrem Parteikollegen Guido Wolf als Justizministerin nachfolgt, gilt als Überraschung. Der zuvor für den Posten gehandelte Ex-Fraktionschef Wolfgang Reinhart wurde von der Fraktion einstimmig als stellvertretender Landtagspräsident nominiert. Volker Schebesta bleibt Staatssekretär im künftig grün-geführten Kultusministerium.