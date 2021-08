Das Verwaltungsgericht Freiburg hat einen im April gestellten Eilantrag gegen die Maskenpflicht in den Fußgängerbereichen der Freiburger Innenstadt abgelehnt. Die in der Allgemeinverfügung ausführlich begründete Maskenpflicht sei verhältnismäßig. Es spreche viel dafür, dass es in den vielen schmalen Straßen und Gassen der Freiburger Innenstadt regelmäßig zu Unterschreitungen des Mindestabstands komme. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Die Antragsteller können binnen zwei Wochen Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim einlegen.