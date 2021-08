Im vergangenen Jahr waren in Südbaden fast die Hälfte aller neuen Arbeitsverträge befristet. Darauf weist die IG BAU hin. 42 Prozent aller neu abgeschlossenen Arbeitsverträge waren in Freiburg befristet, im Kreis Waldshut 26 Prozent, auf der Baar 34, im Ortenaukreis 45 und im Kreis Lörrach 31 Prozent. Darauf macht die IG BAU aufmerksam. In der Pandemie können Befristungen für die Betroffenen leicht zur Falle werden, wenn Unternehmen Arbeitsverträge auslaufen lassen. In Branchen wie der Gebäudereinigung seien solche Stellen besonders verbreitet. Die Bundesregierung müsse nun handeln und die versprochene Eindämmung befristeter Jobs ohne Sachgrund auf den Weg bringen, so die Gewerkschaft.