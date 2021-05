In den Play-Offs in der Eishockey-Liga DEL 2 hat der EHC Freiburg am Abend in Bietigheim mit 3 : 2 gewonnen. Da beide Teams jeweils zwei Siege haben, kommt es am Dienstag in Freiburg zum alles entscheidenden fünften Spiel um den Einzug ins Finale. Gegner dort sind die Kassel Huskies, die sich gegen Ravensburg durchsetzen konnten.