Bei eine Massenschlägerei in Basel sind am frühen Sonntagmorgen vier junge Männer verletzt worden. Ein 15 Jahre alter Jugendlicher erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der junge Mann war niedergestochen worden und musste noch in der Nacht notoperiert werden. Bei der Auseinandersetzung, an der mehrere Personen beteiligt gewesen sein sollen, wurde auch Tränengas versprüht. Die Hintergründe der Tat sind laut Basler Kriminalpolizei noch völlig unklar. Inzwischen konnte einen 22-jähriger Schweizer festgenommen werden, der als tatverdächtig gilt. In wie weit er Angaben zum Hergang der Auseinandersetzung macht ist nicht bekannt. Die Kripo Basel hofft jetzt auf Hinweise von Passanten.