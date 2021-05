Mehr als ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie hat der Vorstand des Oberrheinrats sich für eine Rückkehr zur Normalität ausgesprochen. Die Ratsvertreter betonten, dass die Aufrechterhaltung des freien Grenzverkehrs in der Grenzregion höchste Priorität genieße. Sobald die Pandemielage und der Fortschritt der Impfkampagnen am Oberrhein es zulassen, müssen die aktuell geltenden Einschränkungen schrittweise zurückgefahren und die grenzüberschreitende Normalität wiederhergestellt werden, heißt es in einem Schreiben. Dank des Fortschritts der Impfkampagnen erkennen man langsam ein Licht am Ende des Tunnels. In den nächsten Monaten müssten nun die Weichen dafür gestellt werden, dass solche Einschränkungen künftig nie wieder notwendig sein werden.