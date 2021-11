Warnstreik bei "K&U" im Hauptbahnhof

Am Samstagmittag sind Beschäftigte der Edeka-Bäckerei "K&U" im Freiburger Hauptbahnhof in einen Warnstreik getreten. Die Filiale war für rund zwei Stunden geschlossen. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Hintergrund ist laut NGG, dass "K&U" - eine Edeka-Südwest-Tochter mit Sitz in Offenburg - die Filialen an selbständige Einzelhändler im Verbund von Edeka Südwest übergeben will. Edeka Südwest habe für die Beschäftigten aber bislang nur ein "Magerangebot" vorgelegt, kritisiert Claus-Peter Wolf, Geschäftsführer der NGG Schwarzwald-Hochrhein. Dabei würde Edeka aktuell Umsatzrekorde feiern. Die Gewerkschaft fordert für die "K&U"-Beschäftigten fünf Prozent mehr Lohn. Warnstreiks gab es auch in weiteren "K&U"-Filialen im Land.