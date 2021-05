Angesichts der Unsicherheit wegen der Corona-Pandemie könnte es für das Sommergeschäft am Euroairport in Basel knapp werden. Das sagt Flughafendirektor Matthias Suhr. Er freut sich aber über das schnelle Impftempo in Europa: "Wir hoffen, dass der Flugverkehr im Juli und August wieder vorankommt". Suhr wagt jedoch keine Prognose, wie viele Passagiere es am Euroairport bis Ende des Jahres sein werden. In den ersten vier Monaten waren es keine Einhunderttausend. Das ist eine Zahl, die in Spitzenzeiten in drei oder vier Tagen erreicht wird. Suhr geht davon aus, dass der Flugverkehr womöglich 2024/25 wieder das Vorkrisenniveau erreichen wird.