Das Verwaltungsgericht Freiburg hat das Verbot der für Sonntag angekündigten Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Villingen-Schwenningen bestätigt. Trotz des Verbots rechnet die Polizei mit zahlreichen Personen in der Villinger Innenstadt. Bereits im Vorfeld haben verschiedene Gruppierungen angekündigt, sich trotz eines Verbots in der Innenstadt versammeln zu wollen.