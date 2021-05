In Wehr wurde eine Infostelle für das Biosphärengebiets Schwarzwald eröffnet. Es ist nach Bernau die zweite, dezentrale Infostelle. In den Räumen, in denen auch die Tourist-Information untergebracht ist, können sich Gäste und Einheimische über Angebote und Ziele des UNESO-Schutzgebietes informieren. Vier weitere Anlaufstellen sind in Dachsberg, Horben, Menzenschwand und Zell geplant. Insgesamt hat das Land dafür 100.000 Euro bereit gestellt.