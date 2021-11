per Mail teilen

Die Schwenninger Wild Wings haben U20-Nationalspieler Manuel Alberg als weiteren Neuzugang für die kommende Eishockey-Saison verpflichtet. Der 20 Jahre alte Flügelstürmer stammt aus dem Nachwuchs von Köln, spielte zwischenzeitlich in Nordamerika und zuletzt in der Red Bull Akademie in Salzburg.