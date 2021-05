Das Zentrale Impfzentrum in Freiburg veranstaltet am Sonntag einen Astrazeneca-Impftag. Erwachsene ab 18 Jahren können sich dort ohne Terminbuchung impfen lassen. Eigentlich waren die 1000 Impfdosen nur für Menschen über 60 gedacht. Dann kam gestern Abend die überraschende Entscheidung von Bundesgesundheitsminister Spahn, dass die Priorisierung bei Corona-Schutzimpfungen mit Astrazeneca aufgehoben wird. Daraufhin hat das Zentrale Impfzentrum in Freiburg sein Angebot für alle Erwachsenen erweitert. Der Einlass für die Impfaktion beginnt am Sonntag um 8 Uhr morgens und endet am Abend um Viertel nach 9. Um lange Schlangen und Wartezeiten zu vermeiden, werden Mitarbeiter des Impfzentrums Zettel verteilen, auf denen ein Zeitfenster für die jeweilige Impfung steht. Außerdem werden ärztliche Informationsgespräche angeboten.