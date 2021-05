In südbadischen Städten sind im vergangenen Jahr die Bußgeldverfahren und damit auch die Einnahmen durch Bußgelder gesunken. Durch die Corona-Maßnahmen gab es weniger Geschwindigkeits- und Parkverstöße. Die Zahl der festgestellten Verstöße gegen die Corona-Verordnung lagen in Lahr bei etwas mehr als 300 und in Lörrach bei rund 750 Fällen. In Waldshut-Tiengen ist die Anzahl der Verstöße um 5.000 gesunken, dadurch nahm die Bußgeldstelle im vergangenen Jahr rund 50.000 Euro weniger ein. Gleiches Bild in Lörrach, hier nahm die Zahl der Fälle um 18.000 ab, in Lahr waren es im Vergleich zum Vorjahr 11.000 weniger. Dies entspricht 160.000 Euro weniger in der Stadtkasse, bei Kehl waren es 90.000 Euro weniger. Lediglich die Stadt Offenburg verzeichnete ein Plus: laut Stadtverwaltung lag dies an neuen Blitzgeräten, die im vergangenen Jahr aufgestellt wurden.