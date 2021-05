In der zweiten Deutschen Eishockeyliga hat der EHC Freiburg am Mittwochabend das zweite Playoff-Halbfinalspiel bei den Bietigheim Steelers mit 2 zu 3 nach Verlängerung verloren. Die Wölfe liegen somit in der Best-of-Five-Serie nun mit 0 zu 2 in Rückstand. Das nächste Spiel wird am Freitag in Freiburg angepfiffen.