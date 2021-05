Wegen eines Unfalls bei Freiburg hat die Polizei die Autobahn A 5 in Fahrtrichtung Nord am Mittwochabend kurzzeitig gesperrt. An dem Unfall gegen 20 Uhr waren drei Fahrzeuge beteiligt, ein Mensch wurde leicht verletzt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen. Auch die Feuerwehr Freiburg war für die Sicherung der Fahrzeuge im Einsatz. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.