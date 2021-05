Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg will bald die erste Straße mit einer Photovoltaik-Anlage überdachen. Zur ersten realen Teststrecke könnte die B31 im Dreisamtal werden. Eine zehn Mal so große Photovoltaikfläche wie bisher sei für eine CO2-neutrale Stromproduktion notwendig, sagte Jonas Huyeng vom Institut für Solare Energiesysteme. Straßen bieten sich hier an, da ihre Fläche bereits in Gebrauch sei. Die Photovoltaik-Module werden auf einer Trägerkonstruktion etwa fünf Meter über der Straße montiert. Das biete den Vorteil, dass der Asphalt vor Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt sei, so Huyeng. Bernd Engesser von der SPD Dreisamtal will sich dafür einsetzten, dass die B31 zur ersten realen Teststrecke wird. Wegen der großen Sonneneinstrahlung eigne sich das Dreisamtal hierzu gut, sagte Forscher Huyeng.