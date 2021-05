per Mail teilen

In Mönchweiler im Schwarzwald-Baar-Kreis hat eine rund 20 Zentimeter große Patrone einer Maschinenkanone den Kampfmittelbeseitigungsdienst auf den Plan gerufen. In einem Waffengeschäft hatte ein unbekannter Mann die unversehrte Munition auf den Ladentisch gelegt - und war direkt wieder verschwunden. Als es zu dem ungewöhnlichen Vorfall kam, befand sich die 28jährige Inhaberin gerade in der Werkstatt. Sie hörte noch, wie der Mann rief, dass er die Munition gefunden habe. Dann war er auch schon wieder weg. Die große Patrone aber dafür da - auf dem Ladentisch. Die Büchsenmachermeisterin rief sofort die Polizei. Die Beamten stellten die Patrone der Maschinenkanone sicher und verständigten beim Anblick der 20cm Munition auch direkt den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Die Spezialisten kümmerten sich um die fachgerechte Entsorgung der Patrone.