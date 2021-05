Die Gemeinde Schluchsee im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald hat ihre Klage gegen die mögliche Absenkung des Sees in energiewirtschaftlichen Ausnahmefällen zurückgezogen. Auf Vermittlung des Freiburger Regierungspräsidiums hat sich die Gemeinde jetzt mit der Schluchseewerk AG geeinigt. Demnach verzichtet diese nun in der touristischen Hauptsaison von Mitte Juni bis Mitte September darauf, den Stausee unter die Mindesthöhe von 924 Metern abzusenken. Nur in maximal zehn Fällen pro Jahr und in energiewirtschaftlichen Sondersituationen darf das Wasserkraftwerk die Mindesthöhe um einen Meter unterschreiten. Dadurch geht Speicherkapazität verloren und es wird zu Einbußen kommen. Die Gemeinde Schluchsee erhält dadurch weitgehend ihre Möglichkeiten für den Freizeitsport und Tourismus, trägt dafür aber einen höheren Aufwand etwa für die Ufererhaltung.