per Mail teilen

Nach einem Lastwagen-Unfall auf der A 5 bei Offenburg hat die Polizei die Vollsperrung in Richtung Basel wieder aufgehoben. Zwei von drei Fahrspuren sind wieder befahrbar. Ein Lastwagen mit einem geladenen Container war unter einer Autobahnbrücke hängen geblieben. Der Container schleuderte auf die Fahrbahn und kollidierte mit einem folgenden Tanklastzug. Der Fahrer des Tanklasters wurde aus dem Führerhaus befreit. Die A5 wurde am Dienstagnachmittag in südlicher Richtung zeitweise voll gesperrt.