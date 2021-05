Die Grund- und Werkrealschule Villingendorf (Kreis Rottweil) wird am Dienstag mit einem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet. Die Schule erhält den "Sonderpreis Corona" in der Kategorie "Vorbildliche Schulleitung". Schon vor Corona hat sich die Schulleitung in Villingendorf mit digitalen Unterrichtsformen beschäftigt und Standards gesetzt. Das hat die Jury beeindruckt. Derzeit werden in Villingendorf insgesamt rund 380 Kinder und Jugendliche unterrichtet. Der Deutsche Lehrerpreis ist eine Initiative des Deutschen Philologenverbandes und der Heraeus Bildungsstiftung. Insgesamt werden dieses Jahr bundesweit 19 Auszeichnung in drei Kategorien vergeben, die mit zusammengenommen 12.000 Euro dotiert sind. Das Geld soll direkt für neue Unterrichtsprojekte eingesetzt werden.