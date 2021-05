Das Messtechnikunternehmen Endress+Hauser aus Reinach im Kanton Baselland ist nach eigenen Angaben bislang gut durch die Krise gekommen. Der Umsatz sei zwar leicht gesunken, Gewinn und Beschäftigung seien allerdings stabil geblieben. Endress+Hauser hat im vergangenen Jahr einen leichten Umsatzrückgang von knapp drei Prozent hinnehmen müssen. Die Umsätze sanken auf 2,6 Milliarden Euro. Der Gewinn bewegte sich allerdings weiterhin auf hohem Niveau, betonte die Unternehmensleitung. Endress+Hauser konnte deshalb trotz Pandemie Kurzarbeit vermeiden und sogar rund 120 Mitarbeitende zusätzlich einstellen. Die Geschäftsleitung sieht das Unternehmen auch für die nächsten Monate gut gerüstet. Denn in diesem Jahr werde man so viele Produktneuheiten auf den Markt bringen wie noch nie. Endress und Hauser beschäftigt weltweit rund 14.000 Mitarbeitende, u.a. in Maulburg und Weil am Rhein.