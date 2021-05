In einem Wohnheim für Geflüchtete im Ortenaukreis sind mindestens 20 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Zunächst hatte es in der vergangenen Woche bei turnusmäßigen Schnelltests elf positive Ergebnisse gegeben. Laut dem Landratsamt des Ortenaukreises werden in der Unterkunft 1-2 Mal wöchentlich Corona-Schnelltests durchgeführt. Sie hatten vor einigen Tagen die ersten Fälle angezeigt. Durch PCR-Tests sind die inzwischen bestätigt und neun weitere Infektionen erkannt worden. Von den 70 Bewohnerinnen und Bewohnern in der Unterkunft sind jetzt 69 mindestens bis zum Wochenende in Quarantäne. Die einzige Person, die sich nicht isolieren muss, ist laut Landratsamt vollständig geimpft.