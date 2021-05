per Mail teilen

Mit einem 4:1-Sieg im alles entscheidenden letzten Spiel gegen den ESV Kaufbeuren hat sich der EHC Freiburg das Ticket für das Playoff-Halbfinale in der zweiten Eishockeyliga gesichert. Bereits am Montagabend warten die Bietigheim Steelers zum ersten Spiel. Die Begegnung in der Freiburger Eishalle beginnt um 19 Uhr 30. Wer drei Siege hat, steht im Finale.