In Seelbach ist am Samstagnachmittag ein Bauwagen abgebrannt. Der 49-jährige Eigentümer hatte seinen Bauwagen am Vormittag aufgesucht, um dort für später vorzuheizen. Der unbeaufsichtigte Ofen heizte dann aber derart auf, dass der gesamte Bauwagen in Brand geriet und dieser vollständig zerstört wurde. Obwohl es der Feuerwehr gelang, das Feuer zu löschen, entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich.