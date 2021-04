per Mail teilen

Die Universität Freiburg erhält ein neues Gebäude für das Institut für Anatomie und Zellbiologie. Das Landesfinanzministerium hat die Baufreigabe erteilt. Das Land investiert rund 53 Millionen Euro in den Neubau. Mit rund 15 Millionen Euro beteiligt sich die Medizinische Fakultät der Uni Freiburg an dem Projekt. Baubeginn soll noch in diesem Sommer sein. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Mitte 2024 vorgesehen