Im jahrelangen Streit um Hochwasserrückhalteräume im Bereich Breisach ist der Stadt am Rhein ein juristischer Erfolg gelungen. Die vom Land favorisierte Lösung der ökologischen Flutungen ist vorerst vom Tisch. Stattdessenn wird die so genannte Schlutenlösung getestet. Bei Schluten handelt es sich um Rinnen am Rande von Flussläufen, die bei Hochwasser durchflutet werden. Die Stadt Breisach konnte sich zusammen mit der Stadt Vogtsburg und der Gemeinde Sasbach und nun auf eine Grundsatzvereinbarung mit dem Land Baden-Württemberg einigen. In einem fünfjährigen Verfahren wird nun die Schlutenlösung getestet, begleitet von einem Monitoring. Bei diesem Monitoring soll analysiert werden, inwiefern eine Umweltverträglichkeit vorliegt.