Das umstrittene Umspannwerk zwischen Gurtweil und Tiengen wird im Tal bleiben. Das haben die Betreiber mit Hinblick auf eine Machbarkeitsstudie angekündigt. Die Studie war von der Stadt Waldshut-Tiengen nach einem Vorschlag von Anwohnern in Auftrag gegeben worden. Diese hätten das Umspannwerk gerne aus der Wohnbebauung hinaus auf eine ungenutzte Fläche oberhalb der beiden Orte verlagert. Laut Studie ist eine solche Verlagerung teuer und aus zeitlichen Gründen nicht mehr machbar. In sieben Jahren müssen die Betreiber des Umspannwerks die Infrastruktur für eine Elektrifizierung der Hochrheinbahn bereitstellen. Der Netzknoten zwischen Tiengen und Gurtweil ein wesentlicher Bestandteil dieser Planungen. Die Betreiber haben allerdings zugesichert, einen Teil der Stromtrassen, die den Ort jetzt noch überspannen, abzubauen. Bis 2030 würden beide Ortsteile deutlich entlastet, so das Versprechen.