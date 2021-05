Die Pandemie wirkt sich erheblich auf den Haushalt der Stadt Freiburg aus. Im Doppelhaushalt 2021/22 sind neue Kredite von 90 Millionen Euro geplant. Das hat der Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossen. 257 Millionen Euro. Das war der Schuldenstand der Stadt Freiburg am Ende des Jahres. Jetzt wird er um weitere 90 Millionen Euro steigen. Und das obwohl viele geplante Projekte verschoben werden. Das Außenbecken vom Westbad in Freiburg etwa. Oder die Sanierung der Max Weber Schule. Außerdem gibt es für die Tariferhöhung des Rathauspersonals und bei Kulturschaffenden kein zusätzliches Geld, das müssen die Ämter so irgendwie verdauen. Trotz der Abstriche werden in diesem Jahr noch mal 127 Millionen Euro investiert. Die bürgerliche Minderheit im Gemeinderat lehnt den Doppelhaushalt ab. Ihr ist die Neuverschuldung viel zu hoch.