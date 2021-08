per Mail teilen

In Lahr (Ortenaukreis) ist am Mittwoch eine US-Fliegerbombe entschärft worden. Mehrere Hundert Anwohner mussten ihre Wohnbereiche verlassen. Die Bombe war bei Bauarbeiten entdeckt worden.

Bevor der Kampfmittel-Räumdienst die Fliegerbombe auf dem ehemaligen Akad-Gelände sichern konnte, ist ein Bereich von 300 Metern um die Fundstelle der Fliegerbombe am späten Mittwochvormittag evakuiert worden. Für mehrere Hundert betroffene Anwohner hatte die Stadt die Mehrzweckhalle am Bürgerpark zur Verfügung gestellt. Das Herzzentrum in Lahr war von der Evakuierung nicht betroffen. Die Entschärfung begann um 13 Uhr und war nach einer knappen Stunde abgeschlossen.

Stadt hatte für Bevölkerung ein Bürgertelefon geschaltet

Nach Angaben der Stadt Lahr handelte es sich um eine 250 Kilogramm schwere US-Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg. Sie war mit zwei mechanischen Standard-Zündern versehen. Die Weltkriegsbombe wurde am Dienstag bei Bauarbeiten auf dem ehemaligen Akad-Gelände in sechs Metern Tiefe gefunden. Für Fragen aus der Bevölkerung hatte die Stadt auch ein Bürgertelefon freigeschaltet.