Der EHC Freiburg hat das dritte Spiel im Viertelfinale um die Eishockey-Zweitliga-Meisterschaft verloren. Die Freiburger unterlagen am Dienstagabend gegen Kaufbeuren mit 2:5. Der EHC musste wegen Corona und Verletzungen auf einige Stammkräfte verzichten. So standen den Freiburgern gerade mal 15 Feldspieler zur Verfügung. Gewöhnlich werden etwa 20 Spieler eingesetzt. In der Auseinandersetzung führt Kaufbeuren jetzt mit 2:1 Siegen. Wer drei Spiele gewinnt, steht im Halbfinale. Die nächste Partie wird am Donnerstag in Kaufbeuren ausgetragen.