Die Waffe, mit der ein Mann am Montagabend in Appenweier auf einem Schulparkplatz gesehen worden ist, war eine Schreckschusspistole. Die Polizei hat bestätigt, dass ein Schuss aus der Pistole abgegeben wurde. Hintergrund des Vorgangs war offenbar ein Beziehungsstreit, so die Polizei weiter. Es wurde niemand verletzt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.