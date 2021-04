per Mail teilen

Hartz-IV-Empfänger haben keinen Anspruch auf zusätzliches Geld für den Kauf von medizinischen FFP2-Masken. Das hat das Landessozialgericht Stuttgart entschieden. Es bestätigte damit eine Entscheidung des Sozialgerichts Freiburg. Ein Kläger aus Freiburg hatte sich auf ein Urteil des Sozialgerichts in Karlsruhe berufen. Dieses hatte Mitte Februar im Fall eines Arbeitssuchenden entschieden, dass die Jobcenter kostenlos 20 FFP2-Masken pro Woche oder monatlich 129 Euro zur Verfügung stellen müssten. Das Argument: Kläger und Allgemeinheit müssten geschützt werden. Für das Landessozialgericht in Stuttgart jedoch ist der Bedarf von 20 Masken nicht nachvollziehbar. Man könne sie lüften oder nach dem Aufheizen im Backofen bei 80 Grad wiederverwenden. Daher seien 7 bis 10 medizinische Masken pro Monat ausreichend. Hartz-IV-Empfängern sei es möglich und zumutbar, die Kosten für solche Masken selbst zu bestreiten, so das Stuttgarter Gericht.