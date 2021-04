Der EHC Freiburg hat am Sonntag das zweite Spiel der Eishockey-Play-Offs verloren. In der DEL2 waren die Freiburger in Kaufbeuren angetreten. Zwar führte der EHC zunächst mit 3:1, unterlag dann aber mit 6:3. Das erste Spiel am Freitag hatten die Freiburger gewonnen. Am Dienstagabend geht es weiter mit den Play-Offs: Dann ist Kaufbeuren wieder in Freiburg zu Gast.