Das traditionelle Schwarzwälder Kirschtortenfestival in Todtnauberg (Landkreis Lörrach) ist am Sonntag zum ersten Mal online über die Bühne gegangen. Hotelinhaber und Mitinitiator des Festivals, Fredi Boch, hat Sahnecreme, Kirschen und Schokospäne in einem Live-Stream veredelt. Etwa 100 angemeldete Hobbybäcker konnten zusehen und sich selbst in der heimischen Küche an dem Schwarzwald-Klassiker versuchen. Die schönste Kreation wurde im Anschluss auf Instagram gekürt und mit einem Kurzurlaub im Hochschwarzwald belohnt. Fredi Boch backt seit über 25 Jahren Schwarzwälder Kirschtorte. Sein Geheimnis? Die Zutaten müssen harmonisch aufeinander abgestimmt sein. Beim Kirschtortenfestival in Todtnauberg stellen sich normalerweise alle zwei Jahre Profi- und Hobbykonditoren dem Wettbewerb.