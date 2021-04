Drei Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio ist dem ehemaligen Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter aus Offenburg eine Weltjahresbestleistung gelungen. Der 28-Jährige warf am Wochenende beim Training in Offenburg 91,5 Meter weit und knackte damit als erster Athlet in diesem Jahr die 90-Meter-Marke, wie der europäische Leichtathletik-Verband mitteilte. Der Weltmeister von 2017 gilt als aussichtsreicher Medaillen-Kandidat bei den Olympischen Spielen in Tokio in diesem Jahr.