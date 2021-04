Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis hat heute bekanntgegeben, dass der Sieben-Tages-Inzidenzwert von 165 zum dritten Mal in Folge mit einem Wert von 193 überschritten wurde. Damit findet in Schulen ab Montag wieder Fernunterricht statt und Kindertageseinrichtungen sind geschlossen. In der Landesverordnung ist geregelt, dass Abschlussklassen und Förderschulen wiederum Ausnahmen bilden und hier auch weiterhin Präsenzunterricht stattfindet sowie eine Notbetreuung in den Schulen und Kindertageseinrichtungen angeboten wird.