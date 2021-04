Die Stadt Kehl beklagt, dass sie vom Land Baden-Württemberg zu wenig Corona-Tests geliefert bekommt. Die Stadt müsse deshalb finanziell in Vorleistung gehen. Allein für die Schulen und Kindergärten würden pro Woche fast 12.000 Corona-Schnelltests benötigt, so die Stadt in einer Pressemitteilung. In dieser Woche seien 13.000 Tests geliefert worden. Das Land habe erklärt, dass die für zwei Wochen reichen müssten. Um alles abdecken zu können – auch den Bedarf bei der Feuerwehr und im Rathaus – hat die Stadt Kehl deshalb von sich aus Tests bestellt. Und dafür 40.000 Euro ausgegeben. Das Geld solle zwar vom Land irgendwann zurückgezahlt werden, aber das würde natürlich dauern.