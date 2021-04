In Villingen-Schwenningen hat ein 63-jähriger Mann am Freitag beim Abflammen von Unkraut versehentlich sein Haus in Brand gesteckt. Zunächst geriet eine Hecke in Brand, die Flammen schlugen dann auf das Dach des Hauses über. Der Feuerwehr gelang es mit mehr als 50 Kräften das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Der 63-Jährige zog sich leichte Brandverletzungen an der Hand zu, sonst wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 80.000 Euro. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar.